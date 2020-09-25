В Екатеринбурге снова начали штрафовать людей, которые не носят маски

В Екатеринбурге власти снова начали проверять соблюдение масочного режима — представители Министерства общественной безопасности выполняли поручение Евгения Куйвашева и вместе с полицейскими инспектировали «Гринвич» и другие многолюдные места, в том числе общественный транспорт, напоминая горожанам, что по указу губернатора необходимо носить маски, пишет E1.ru.

«В общественных местах в соответствии с указом губернатора людям необходимо выполнять предусмотренные требования — ношение масок, соблюдение дистанцирования. Пока преимущественно предупреждаем, напоминаем о действующих в регионе ограничительных мерах», — рассказал начальник отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного Министерства общественной безопасности Олег Малишевский.

В штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что только предупреждениями чиновники не ограничились — они провели несколько десятков профилактических бесед и передали в правоохранительные органы 23 материала для составления протокола. Рейды будут продолжаться, предупредили в штабе по борьбе с коронавирусом.

По указу губернатора маски надо надевать в помещениях, где есть другие люди, и в общественном транспорте. Наступивший сезон простуд и угроза коронавируса не помешали властям поддержать проведение фестиваля «Ночь музыки» в режиме офлайн. О масочном режиме зрители на фестивале не задумывались.

Напомним, 15 сентября губернатор снял ограничения на работу игровых комнат и разрешил проводить профосмотры, при этом правила масочного режима и дистанцирования остались в силе. В августе депутаты отменили областной штраф для нарушителей масочного режима, но федеральные санкции за это сохранились.