В Екатеринбурге снесли старую водонапорную башню на Сортировке (ВИДЕО)

Старую водонапорную башню на улице Червонной, 19, которую пытались спасти активисты, сегодня утром обрушили с помощью экскаватора, рассказал E1.ru активист Ильдар Хабибуллин.

«Башню обрушили. На её месте руины. Осталась лишь небольшая часть строения, которую подрядчик в скором времени разберёт и вывезет», — рассказал Хабибуллин.

Конкурс на демонтаж башни был проведён ещё весной. В минувшие выходные подрядчик собирался приступить к сносу, но активисты из числа местных жителей заявили, что будут пытаться спасти башню и проведут возле неё субботник. Подрядчик пошёл навстречу жителям и приостановил работы до среды, однако сегодня всё-таки приступил к сносу строения.