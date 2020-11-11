В Екатеринбурге сломался аппарат для КТ в ЦГБ №24, на его ремонт требуется 8 млн рублей

В центральной городской клинической больнице № 24 Екатеринбурга, на базе которой развёрнуто 400 коек для больных коронавирусной инфекцией, вышел из строя аппарат компьютерной томографии, со ссылкой на региональный оперштаб пишет Znak.com.

По словам главы города Александра Высокинского, у аппарата из-за постоянного использования «выгорела трубка» и теперь бюджету города нужно найти 8 млн рублей на её замену.

«Аппарат не сломан. Просто трубка выработала ресурс, её нужно заменить. Думаю, на следующей неделе заменят», — сказал мэр.

Коронавирусная инфекция наиболее сильно поражает лёгкие, и степень поражения способен выявить только аппарат компьютерной томографии.

Осенью в Екатеринбурге поочерёдно открывали всё новые КТ-центры, а также переводили уже действующие на круглосуточный режим работы, поскольку на исследование скапливались гигантские очереди; пациенты заявляли, что ждут в коридорах по 5–10 часов.

По последним официальным данным, в Свердловской области выявили более 39 тысяч случаев коронавируса, более 31 тысячи человек выздоровели, 856 — умерли. В регионе действует режим повышенной готовности, введён масочный режим.