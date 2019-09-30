В Екатеринбурге следователи вынудили бизнесмена выплатить больше 20 млн рублей долгов по налогам

В Екатеринбурге предприниматель полностью погасил налоговую задолженность после того, как в отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ), сообщили в областном следственном управлении СК.

Отмечается, что мужчина погасил долг на сумму более 20 млн рублей, плюс наложенные штрафы и пени.

«Подозреваемым по данному уголовному делу являлся 45-летний директор екатеринбургской фирмы, занятой в сфере производства и торговли оборудованием. В ходе следствия установлено, что в 2014–2015 годах директор предприятия уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 20 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Погасить долги предприниматель решился после разъяснительной беседы со следователем. После полного возмещения ущерба госбюджету следователь прекратил уголовное преследование бизнесмена.