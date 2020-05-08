В Екатеринбурге скорая помощь бросила 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом под окнами её дома

В Екатеринбурге скорая помощь бросила 90-летнюю вдову ветерана ВОВ с подтверждённым коронавирусом под окнами её дома. Об этом написало издание «Новый день» со ссылкой на внучку женщины Наталью.

Она рассказала, что её бабушка проходила лечение в госпитале ветеранов войн, пенсионерку должны были выписать 7 мая, однако у неё диагностировали коронавирус.

«Я вышла на балкон — я тут не живу, я к бабушке зашла, мне страшно представить, что меня могло бы не быть здесь. Вижу: какая-то женщина на клумбе сидит, а к ней подходит другая и ведет её к подъезду. Когда до меня дошло, что это она, мне дурно стало. У неё коронавирус подтверждённый, что она тут делает? Я вчера звонила в госпиталь — я должна была её забирать, её выписать должны были, сегодня мне должны были сообщить, куда её переводят», — рассказала Наталья.

Она добавила, что у её бабушки также было разбито лицо. Возможно, пожилая женщина упала, когда пыталась попасть в дом.

«Соседка рассказала, что около половины девятого утра её привезли на скорой и высадили. А у бабушки деменция. Она упала на лестнице, видимо. Вот эта женщина из соседнего дома увидела это и пошла ей помогать», — пояснила внучка.

Как пишет Е1.ru, сейчас женщина находится в больнице в Верхней Пышме. А историю, рассказанную её внучкой, проверяет прокуратура. В пресс-службе ведомства подтвердили, что пенсионерка проходила лечение в госпитале ветеранов войн, когда у неё подтвердился COVID-19.

«После этого, согласно разработанной маршрутизации пациентов, 90-летняя женщина была переведена в ЦГКБ № 6 Екатеринбурга, откуда в тот же день в связи с подозрением на пневмонию для проведения компьютерной томографии перенаправлена в ЦГКБ № 24», — рассказали в прокуратуре.

В областном оперативном штабе по коронавирусу изданию сообщили, что проводят проверку этой информации и устанавливают причины и обстоятельства перевода женщины из одной больницы в другую.

«Сейчас женщина находится в медицинском учреждении, ей оказывается вся необходимая помощь. Просили бы вас дождаться результатов этой проверки и воздержаться от преждевременных выводов», — заключили в штабе.

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