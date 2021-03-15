В Екатеринбурге школьнику выбило зубы при попытке закурить вейп

В Екатеринбурге ученик 47-й гимназии попал в больницу после того, как попытался закурить вейп — устройство взорвалось прямо во рту у подростка, пишет E1.ru.

В городском департаменте образования подтвердили факт ЧП.

«Инцидент случился с одним из учеников, но он произошёл не на территории школы и после образовательного процесса. С мамой держат связь, у ребёнка стабильное состояние, сейчас он на больничном», — рассказали в ведомстве.

Какие именно травмы получил подросток, в департаменте не уточнили. По информации источника, у мальчика выбиты зубы.

В полиции сообщили, что информация о ЧП в отдел не поступала, но теперь в МВД проведут проверку.