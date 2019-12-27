В Екатеринбурге школьнику оторвало кисть руки самодельной петардой

В Екатеринбурге ученику девятого класса одной из гимназий оторвало кисть руки во время случайного срабатывания самодельного взрывного устройства. По информации новостного агентства «Лампа», вечером 25 декабря изделие сдетонировало прямо в руках у подростка. Школьнику оторвало часть руки, он получил сильные ожоги. Как пишет Znak.com, на месте взрыва полицейские обнаружили несколько банок с химическими реактивами и изъяли их на исследование.

«Информация, появившаяся об этом происшествии в интернете, недостаточно точная. В реальности всё было немного иначе. ЧП, о котором идёт речь, действительно произошло 25 декабря. На пульт дежурного в отдел полиции № 15 сообщение о нём поступило в 21:11 от бригады скорой медицинской помощи с бортовым номером 108. Врач рассказал о том, что в ДГКБ № 9 из квартиры по улице Уральских Рабочих был доставлен несовершеннолетний ребёнок 2004 года рождения, ученик одной из общеобразовательных школ Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В медицинское учреждение его доставили с диагнозом "травматическая ампутация кисти левой руки", многочисленными ранениями мягких тканей груди и бедра, термическим ожогом глаз», — сообщил Горелых.

Выяснилось, что подросток готовил самодельную петарду к Новому году. Для этого он использовал инструкцию, найденную в свободном доступе в интернете. В какой-то момент произошло воспламенение химических реактивов и взрыв. Сыщики уголовного розыска изъяли пять банок с химическими реактивами, которые направлены на исследование.