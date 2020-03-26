В Екатеринбурге школьнице прострелили ногу на улице

Отдел полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу начал проверку по факту ранения, полученного ученицей восьмого класса одной из школ Екатеринбурга, со ссылкой на пресс-группу городского ОВД пишет Znak.com.

По данным полиции, инцидент произошёл 21 марта: группа ребят во дворе на улице Амундсена стреляла из пневматического оружия по банкам. Вероятно, девочка попала под пулю случайно — в тот момент она шла по тротуару.

«Серьёзных травм девушка не получила, пуля лишь поцарапала ногу. От заявления и прохождения судмедэкспертизы она и её родители отказались. Они также не стали писать заявление», — сообщили в пресс-группе.

Вместе с этим полиция продолжает устанавливать личности стрелявших и обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.