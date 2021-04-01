В Екатеринбурге сгорел подпольный террариум вместе с животными

В Екатеринбурге утром 1 апреля на Завокзальной, 31а (Железнодорожный район) начался пожар на складе площадью 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

«В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 25 человек личного состава. В 07:13 огонь локализован. Пожарными подразделениями ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении МЧС.

В ходе обследования территории спасатели обнаружили подпольный террариум, в котором обитали рептилии и другие мелкие животные — все они погибли.