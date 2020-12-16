В Екатеринбурге семья из трёх человек погибла из-за отравления газом

В Екатеринбурге три человека погибли, надышавшись газом в частном доме. Их тела обнаружили сегодня, 16 декабря, а аварийная бригада зафиксировала значительное превышение концентрации угарного газа.

«В ходе обследования газового котла, установленного в цокольном этаже дома, обнаружено нарушение целостности гофры, предназначенной для отвода продуктов горения. Зафиксирована обратная тяга. Сигнализатор загазованности был​ отключён», — пояснили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

В компании также отметили, что договорных​ отношений на​ техническое обслуживание газового оборудования в этом доме не было.

По информации портала Е1.ru, в доме погибла семейная пара и их дочь. В коттедж они переехали в сентябре, при этом никаких нарушений в газовом оборудовании специалисты не выявили.