В Екатеринбурге семилетняя девочка выпала из окна 11 этажа

В Екатеринбурге с 11 этажа дома 118а на улице Амундсена, выпала семилетняя девочка. Она умерла до приезда врачей скорой помощи, сообщает Е1.RU.

«Что произошло, пока никто не знает. С мамой общается психолог. Она не отходит от ребенка. Отца не было дома, он приехал чуть позже. Семья выглядит благополучной», — рассказал E1.RU очевидец.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте работают сотрудники следственного отдела по Ленинскому району СУ СКР по Свердловской области и полицейские из территориального ОВД. По предварительным данным, ребенок разбился из-за того, что облокотился на москитную сетку, которая не выдержала и упала.

«Сыщики опросили жильцов дома. С матерью погибшего ребенка составить детальный диалог пока не представляется возможным, так как женщина находится в состоянии шока. Представители МВД установили, что законный представитель ребенка ненадолго отлучилась в магазин, оставив дочку одну. Это ЧП в очередной раз подчеркнуло необходимость родителей быть более внимательными и принимать меры безопасности в отношении своих детей», — сказал Znak.com полковник Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области также добавили, что по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, идёт следствие.