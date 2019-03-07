В Екатеринбурге сдают в аренду мужчин и букеты цветов ради фото в Instagram

В Екатеринбурге накануне Международного женского дня девушкам и молодым людям предлагают сделать «незабываемый подарок на 8 Марта»: заказать розы, автомобиль, браслет Pandora или коробку от IPhone напрокат, пишет 66.ru.

Начальная цена подобных объявлений на сервисах Avito и «Юла» — от 500 до тысячи рублей.

«Пусть позавидуют подруги, бывшие парни тому, какой вам букет подарил ваш возлюбленный, или бывшие девушки — тому, какой вы букет хотите подарить своей "возлюбленной", или просто сделайте фотографию с красивым букетом для себя. Напомните своему бывшему и подругам, что вы достойны лучшего», — говорится в одном из объявлений.

За существенную доплату клиентам предлагают предоставить Lexus NX или Infiniti FX37 для фото в салоне или рядом, привезти IPhone X в коробке с бантом, заказать профессионального фотографа с обработкой снимков.

Курьеры также предлагают свои услуги для участия в фотосессии, но просят, чтобы в кадр входила только их спина или рука. Весь реквизит доставляют по адресу и выдают на 10–15 минут.

В службах доставки цветов и коробок отметили, что услуга пользуется популярностью: к тем, кто разместил предложение ещё в феврале и активно занимался продвижением через социальные сети, записаться уже не получится — всё время в праздничные и предпраздничные дни у них раскуплено.