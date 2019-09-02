В Екатеринбурге родители пожаловались прокурору на ужасное состояние группы в детсаду № 511

Родители детей из детского сада № 511 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга обратились к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову из-за состояния помещений в их учреждении, пишет Znak.com.

По словам представителя группы родителей Марии Шароглазовой, в комнатах, где разместили их детей, разбиты стёкла, а по стенам ползёт чёрная плесень.

«Вы не представляете нашего удивления после того, как мы побывали в этом помещении впервые. Группа очень холодная, из-за этого в спальной комнате по стенам пошла чёрная плесень, стёкла разбиты — одна сквозная дыра. На одном сетка из трещин, которая в любой момент может вывалиться прямо в игровую комнату. В итоге наши дети вынуждены будут ходить не в детский сад, а в это нечто», — рассказала Шароглазова.

Группа, которую перевели в это помещение, сформирована из льготников — детей из многодетных семей, инвалидов и детей работников бюджетной сферы. Заведующая детсада на вопрос родителей о том, почему помещения в таком состоянии, сообщила, что ещё в октябре 2018 года Роспотребнадзор выдал предписание на ремонт помещения, но департамент образования города не выделил деньги на приведение группы в нормативное состояние. В очередь на ремонт их планировали поставить лишь в 2020 году. В связи с этим родители попросили прокуратуру проверить отказ управления образования города своевременно выполнять предписание Роспотребнадзора.