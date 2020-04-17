В Екатеринбурге рецидивиста будут судить за попытку изнасилования 11-летней девочки

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя по прозвищу Таксист. Уже неоднократно судимого по тяжким статьям мужчину обвиняют в попытке изнасилования 11-летней девочки.

Как пишет Znak.com со ссылкой на данные следствия, 5 октября прошлого года Таксист подошёл к школьнице, которая ждала автобус на остановке «Сады» у посёлка Медного и завёл с ней разговор. Через какое-то время, не дождавшись транспорта, девочка решила пойти пешком, а злоумышленник устремился за ней. Выждав подходящий момент, он попытался утащить ребёнка в кювет, угрожая ножом. Девочке удалось вырваться, в итоге её спас проезжавший по трассе водитель.

Преступника удалось задержать через несколько дней — 8 октября. Всё это время Таксист скрывался в заброшенной бане в одном из коллективных садов близ Екатеринбурга.

«Преступление, в котором он сейчас обвиняется, далеко не единственное в его биографии. Ему хорошо известен целый букет статей УК РФ, в том числе тяжких составов. К примеру, в последний раз, в 2014 году, суд Ленинского района Екатеринбурга отправил данного гражданина, доказав его вину, в тюрьму сроком на 1 год и 7 месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобождён по амнистии», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что рецидивисту инкриминируется часть 3 статьи 30 УК РФ применительно к пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Покушение на иные действия сексуального характера с применением насилия, соединённые с угрозой убийством, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).