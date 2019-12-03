В Екатеринбурге ребёнок травмировался после падения в траншею, вырытую возле детской площадки (ВИДЕО)

Днём 3 декабря в районе ЖБИ Екатеринбурга ребёнок упал в траншею, вырытую возле детской площадки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, яма была ничем не огорожена.

Как пишет E1.ru, мальчик получил черепно-мозговую травму и ушибы. Ему потребовалась госпитализация.

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию, в которой были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. На видеозаписи, опубликованной спасателями, видно, что после того, как ребёнка достали из ямы на специальном фиксирующем устройстве, он начал плакать.

По данным издания, опасная траншея была вырыта во время перекладывания магистрального водопровода. Работы проводило управление капитального строительства Екатеринбурга.

Прокуратура начала проверку по факту травмирования ребёнка.