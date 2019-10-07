В Екатеринбурге ребёнок провалился в открытый канализационный колодец

В Екатеринбурге 5-летний мальчик провалился в канализационный колодец. Как пишет E1.ru, инцидент произошёл возле спорткомплекса «Калининец» в районе Эльмаш вечером 7 октября.

Источник издания сообщил, что ребёнок упал с высоты 2,5 метра. К счастью, колодец оказался сухим. Мама малыша смогла самостоятельно поднять его на поверхность, затем женщина обратилась за медицинской помощью.

Мальчика госпитализировали в ДГКБ № 9. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.