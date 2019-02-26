В Екатеринбурге ребёнку-инвалиду пришла повестка в военкомат

В Екатеринбурге 16-летнему Александру, ребёнку-инвалиду с ДЦП, пришла повестка в военкомат Верх-Исетского и Железнодорожного районов, со ссылкой на мать подростка Елену Мормоль пишет Znak.com.

«В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" вы обязаны 24.02.2019 к 08:15 явиться в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга <…> для первоначальной постановки на воинский учёт», — сказано в письме.

«Мой сын не ходит и не говорит. У него детский церебральный паралич и шунтированная гидроцефалия. Более того, он официально судом даже признан недееспособным», — возмущается Елена.

Женщина предоставила справки, подтверждающие инвалидность сына. В повестке, которую Елена обнаружила в почтовом ящике 25 февраля, указано, что явиться в военкомат её сын был обязан 24 февраля. Кроме этого, по словам Мормоль, она выписала сына с адреса, на который пришло письмо, ещё 19 февраля.

«Я с ребёнком точно не потащусь [в военкомат]. Мало того, у них помещение не приспособленное [для инвалидов] на втором этаже, тащить его среди зимы я туда не собираюсь», — заявила женщина.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что повестки получают все подростки, чтобы их поставили на учёт.

«В военкоматах просто нет медицинских данных, нет какой-то единой базы с медучреждениями», — подчеркнули представители пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что любой член семьи юноши может предоставить в военкомат документы, подтверждающие инвалидность.