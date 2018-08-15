В Екатеринбурге рабочий сорвался с крыши школы и сломал позвоночник

Прокуратура начала проверку по факту падения рабочего с крыши екатеринбургской школы № 170. Инцидент произошёл накануне около 17:00. По предварительной версии, мужчина упал при проведении работ по замене кровли. Медики диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника. Установлено, что рабочий числился сотрудником ООО «Восход».

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, в том числе соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности при проведении кровельных работ», — отмечают в ведомстве.