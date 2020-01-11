Происшествия

В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на охранника областного казначейства

11.01.2020 14:02
В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на охранника областного казначейства

В Екатеринбурге вечером 10 января нетрезвый мужчина напал на охранника в здании Казначейства Свердловской области, расположенного на улице Фурманова.

Как пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев, сотрудник охраны получил травму головы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что конфликт произошёл в помещении, где находятся банкоматы.

«Прибывшие на место сотрудники полиции доставили гражданина в дежурную часть. Он привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сообщили в полиции.

Фото: 
e1.ru
Copyright
Telegram mstrok.ru