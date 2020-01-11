В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на охранника областного казначейства

В Екатеринбурге вечером 10 января нетрезвый мужчина напал на охранника в здании Казначейства Свердловской области, расположенного на улице Фурманова.

Как пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев, сотрудник охраны получил травму головы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что конфликт произошёл в помещении, где находятся банкоматы.