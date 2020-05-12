В Екатеринбурге пьяная компания нарушителей режима самоизоляции напала на полицейских

Сотрудники ОП № 15 задержали двух жителей Уралмаша, которые начали неадекватно реагировать на вопросы полицейских о причинах нарушения обязательной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, со ссылкой на пресс-группу УМВД Екатеринбурга пишет Znak.com.

Патруль обнаружил во дворе дома на улице Кузнецова компанию из пяти человек, распивавших алкоголь. Полицейские корректно попросили собравшихся предъявить документы, предупреждали об ответственности, однако один молодой человек повёл себя неадекватно: он начал спрашивать, «чё сюда пришли», матерился, объяснив своё поведение тем, что его «нервируют люди в форме». В какой-то момент этот мужчина стал агрессивно приближаться к полицейским, попутно оскорбляя их, а потом вместе с другим участником конфликта попытался на них напасть. В ответ был применён газовый баллончик и спецсредства — дубинки, одного из нападавших скрутили и положили на асфальт, другого за руки увели в уазик.

По данным пресс-группы полиции, на нападавших мужчин составили три административных протокола: по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»).

«Кроме того, в действиях гражданина усматриваются признаки статьи 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Материалы сейчас направлены в Следственный комитет», — добавили в ведомстве.

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