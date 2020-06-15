В Екатеринбурге пьяная директор частного детсада оставила детей без присмотра и уснула на кроватке (ВИДЕО)

Полиция Екатеринбурга привлекла к административной ответственности директора частного детского садика на Эльмаше, которую родители воспитанников обнаружили спящей в детской кроватке в нетрезвом виде, пока дети оставались без присмотра, пишет E1.ru.

«Пришёл папа одного ребёнка проверить, чем занимаются дети, так как были подозрения. Вход в садик был открыт, он зашёл и увидел это», — рассказала изданию мама одного из воспитанников детсада.

Мужчина снял на видео, как воспитательница спит, а дети играют рядом, — при этом в комнате разбросаны вещи, одна из девочек плачет.

«Вот такое у нас воспитание в детских садах. Хочу заметить — не бесплатное. Лена у нас в отрубе», — прокомментировал мужчина.

О случившемся родители сообщили в полицию, там уже начали проверку, работа детского сада на момент разбирательств приостановлена.

«По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 проводится проверка. Владелицу ИП и воспитателя в одном лице полицейские привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). По итогам проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Родители воспитанников детского сада намерены предать ситуацию дополнительной огласке: они уже написали заявление об этом в прокуратуру и готовятся обратиться к губернатору региона.