В Екатеринбурге пройдёт массовая проверка масочного режима

В выходные в Екатеринбурге пройдёт массовая проверка соблюдения масочного режима, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Активизация работы полицейских нарядов по всей территории Среднего Урала связана с ростом заболеваемости коронавирусом. По указанию начальника регионального главка МВД Александра Мешкова плотность нарядов увеличится на 50%», — сообщил Горелых.

По его данным, для оказания практической помощи Екатеринбургу из числа личного состава ГУ МВД области сформированы дополнительные ресурсы, которые в выходные примут участие в патрулировании, будут проверять места массового скопления людей — торговые центры, магазины, общественный транспорт.

«Сотрудники будут проводить разъяснительно-профилактическую работу с населением и привлекать к предусмотренной по закону ответственности тех, кто не прислушается к требованиям представителей власти. Ситуация с заболеваемостью нешуточная, поэтому трижды "надеть маску" никто повторять не будет. Штрафные санкции предусмотрены от тысячи до 30 тысяч рублей. Поэтому прошу с пониманием отнестись к работе полиции», — добавил Горелых.

Ранее, 5 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram рекомендовал предприятиям Свердловской области перевести не менее 30% работников на дистанционный режим, если это не скажется на функционировании фирмы. Кроме того, согласно указу главы региона, с 6 октября в регионе установлен прямой запрет на проезд в общественном транспорте без масок, а для предприятий и магазинов устанавливается прямой запрет на обслуживание клиентов без масок. Вновь запрещается работа детских игровых комнат в торговых центрах, устанавливается запрет на работу фан-зон и танцполов на концертах.

Главному управлению МВД по Свердловской области рекомендовано организовать контроль за исполнением указа в городах региона. Все введённые в рамках режима повышенной готовности требования будут действовать до 12 октября.