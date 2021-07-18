В Екатеринбурге прошёл несогласованный крестный ход

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл не согласованный официальными властями крестный ход, приуроченный к годовщине убийства семьи императора Николая II. По разным оценкам, в нём приняли участие около 2 тысяч человек. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, комментируя мероприятие, заявил, что оно прошло не в традиционном формате, поэтому официально крестным ходом считаться не может.

«Крестный ход в том виде, в котором он проходит традиционно, вчера у нас не проводился. Отдельные граждане небольшими группами прошли по тому пути, по которому традиционно это дело проходит. Ну, прошли по тротуару. Официально мы не считаем, что у нас проходил крестный ход. Мероприятие было не согласовано, но тем не менее люди прошли по этому пути. Это вопрос к правоохранительным органам, безусловно», — заявил чиновник изданию «Подъём».

Власти, не согласовавшие мероприятие, ранее сообщали, что сотрудники ГИБДД в этот раз не будут перекрывать дороги. В итоге большую часть пути верующие пытались идти по тротуарам, однако всё равно хаотично выходили на проезжую часть, тогда ГИБДД перекрывала дороги и разрешала проходить людям на красный свет. При этом большинство верующих не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

По информации СМИ, охрану шествия взяли на себя участники движения православного бизнесмена Константина Малофеева «Двуглавый орёл».

9 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2021 году власти не будут проводить традиционный крестный ход. Год назад участие в мероприятии приняли около 10 000 человек, и, отметил глава региона, у властей «есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели» именно после этого мероприятия. Местная епархия, реагируя на это, выразила недовольство и отметила, что шествие «давно переросло рамки обычного “мероприятия” и стало священным» для местных жителей.