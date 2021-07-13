РПЦ окончательно отказалась от крестного хода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге окончательно отменили крестный ход, информацию об этом ряду СМИ подтвердил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Также было объявлено, что никакой альтернативы религиозному мероприятию не будет.

Напомним, 8 июля Евгений Куйвашев заявил о запрете проводить крестный ход в «Царские дни» из-за роста заболеваемости коронавирусом. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, бывший епископ Нижнетагильский и Невьянский, заявил о намерении участвовать в крестном ходе, несмотря на запрет властей.

Как пишет Е1, накануне вечером Сергей Бидонько встречался с митрополитом, чтобы решить, как провести мероприятие без ущерба для здоровья участников. Вице-губернатор отметил, что разговор был конструктивным, однако подробности не сообщил. Уточняется, что одним из предложений властей было организовать крестный ход на автобусах, но и этот вариант также признали небезопасным.

«На данный момент ведётся подготовка к главному ночному богослужению, которое состоится в Храме на Крови, а также утреннему молебну в Ганиной Яме, — сообщили E1 в пресс-службе Екатеринбургской епархии. — Благодаря поддержке наших друзей мы укомплектованы большим количеством защитных масок и дезинфицирующих средств. В этом году мы планируем выполнить весь комплекс защитных мер, в том числе привлекая добровольцев, которые будут встречать паломников. Им будут выдавать маски и дезинфекторы, а волонтёры будут следить за соблюдением социальной дистанции».

Крестный ход — одно из ключевых мероприятий «Царских дней». Протяжённость маршрута составляет 21 километр, он растягивается от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма, где были найдены останки семьи Николая II. В 2021 году мероприятие было запланировано в ночь на 17 июля.