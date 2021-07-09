Екатеринбургский митрополит готовится принять участие в крестном ходе, несмотря на запрет властей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, бывший епископ Нижнетагильский и Невьянский, заявил о намерении участвовать в крестном ходе в «Царские дни», который губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне запретил проводить.

Глава Екатеринбургской епархии в своём Telegram-канале написал о том, что традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки «мероприятий» и стала для десятков тысяч верующих священной.

«В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Я однозначно пойду! Призываю всех принимать максимальные меры по защите собственной жизни и жизни окружающих. Молюсь, чтобы Господь сохранил всех нас в здравии и долгоденствии, и благословляю вас присоединить к своей молитве осторожность и любовь к ближнему», — пишет Евгений.

По данным Ura.ru, в областном правительстве намерены провести переговоры с Екатеринбургским митрополитом.

«В ближайшее время [вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику] Сергей Юрьевич [Бидонько] встретится с владыкой, чтобы обозначить позицию руководства региона и уточнить видение митрополита, найти пространство для компромисса. Это нормальная реакция — конфликт никому сейчас не нужен», — сообщил источник агентства.

В Нижнетагильской епархии, где раньше работал Екатеринбургский митрополит Евгений, отметили, что решение об участии в Крестном ходе в Екатеринбурге священнослужители и прихожане принимают самостоятельно и помешать им невозможно.

«Мы внимательно следим за рекомендациями со стороны Роспотребнадзора. В храмах Нижнетагильской епархии поддерживаются ранее принятые санитарные профилактические меры. Массовые мероприятия, в частности связанные с Днём семьи, любви и верности, отменены и переведены в онлайн-формат. Очными остаются лишь мероприятия, направленные на обеспечение гуманитарной помощью нуждающихся семей и семей, пострадавших от недавних природных явлений», — рассказали в пресс-службе Нижнетагильской епархии.