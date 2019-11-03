В Екатеринбурге прошёл митинг против строительства мусорного полигона

В парке 50-летия ВЛКСМ Екатеринбурга 3 ноября прошёл митинг против строительства мусороперерабатывающего завода, мусорного полигона или любого другого объекта обращения с отходами рядом с Сысертью, селом Большое Седельниково и Шабровским посёлком. По данным Znak.com, акцию посетило порядка 250 человек.

Напомним, жители населённых пунктов Большое Седельниково, Шабровский, Бородулинский, Октябрьский и многих других протестуют против мусороперерабатывающего завода на границе Екатеринбурга и Сысерти, планы по возведению которого озвучил владелец земель бизнесмен Богдан Новорок. Лоббисты активно продвигают этот проект в органах власти, при этом он нарушает целый ряд норм — в частности, мусороперерабатывающий завод не предусмотрен генпланом и попадает в защитную зону аэропорта Кольцово.

По итогу митинга собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали отказаться от строительства полигона, принять их возражения к генплану в обязательном порядке, устроить публичную встречу с городскими и областными властями. Документ направят полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Протестующие заявили, что если к ним не прислушаются, то они не пустят мусоровозы на свою землю.

«Я разговаривал с нашей молодежью, просил их писать заявления, голосовать против полигона. Они же мне ответили: “А мы не пустим машины, которые пойдут через наш посёлок. Если полигон откроют, каждую минуту будут идти самосвалы — мы их не пустим. Это будет второй Шиес”», — передал участник акции Анатолий Полежаев.

На митинг были приглашены многие представители региональных и городских представителей власти. В итоге мероприятие посетили только депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских и депутат гордумы Екатеринбурга от Чкаловского района Андрей Пирожков.