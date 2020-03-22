В Екатеринбурге прошёл автомобильный крестный ход для борьбы с коронавирусом

В Екатеринбурге 22 марта прошёл автомобильный крестный ход против коронавируса. Группа верующих из 49 человек и сотрудники службы милосердия проехали на автобусе по шести храмам города, чтобы начертить крест. Количество присутствующих объяснили запретом проводить в регионе мероприятия численностью свыше 50 человек.

«Есть такая церковная традиция усиливать молитву совершением крестных ходов во времена невзгод и напастей. Мы считаем, что нужно поднять дух горожан в непростой период», — рассказали Е1.ru в Екатеринбургской епархии.

Между тем патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст специальной молитвы для борьбы с коронавирусом, которую будут читать во всех храмах РПЦ. Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».