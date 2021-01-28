В Екатеринбурге прокуратура оштрафовала детский сад на 30 тысяч рублей из-за низкой температуры в помещении

Детский сад № 31 в Екатеринбурге оштрафовали на 30 тысяч рублей после того, как прокуратура Ленинского района провела проверку. Оказалось, температура и влажность воздуха в помещении не соответствуют нормам, а для отопления использовались переносные обогреватели.

«По выявленным нарушениям прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), по результатам рассмотрения которого детский сад оштрафован на 30 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве также отметили, что все нарушения устранены, а в группах установлены увлажнители воздуха.