В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за возобновления работ по сносу ПРОМЭКТа

В Екатеринбурге прокуратура провела новую проверку из-за информации о возобновлении работ по сносу здания бывшего техникума (ПРОМЭКТа) на улице Декабристов. Ранее на этой же стройке были выявлены нарушения, из-за чего в ведомстве потребовали приостановить демонтаж здания.

По данным прокуратуры Свердловской области, в прошлом месяце сотрудники прокуратуры выезжали к ПРОМЭКТу из-за обрушения стены. После проверки 22 января 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга запретил проводить работы по сносу из-за многочисленных нарушений. Позже у объекта сменился подрядчик, а работы возобновились. Теперь вместо ООО «ГУП Инвестстрой» на площадку зашла компания ООО «Средний Урал». С организацией договор заключён 15 февраля 2021 года.