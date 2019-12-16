В Екатеринбурге произошёл сбой в работе отделений Сбербанка

Отделения Сбербанка в Екатеринбурге остановили работу из-за сбоя во внутренней системе банка, со ссылкой на собственный источник пишет Ura.ru.

«Внутренняя система Сбербанка сломалась в Екатеринбурге. Они перестали работать. Очереди из-за этого», — отмечает источник.

По его словам, сотрудники банка, у которых есть планшеты, не могут ими воспользоваться, так как они не работают — источник предполагает, что такое могло произойти из-за какого-то сбоя.