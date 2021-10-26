​​​​​​​В Екатеринбурге прохожие нашли человеческий череп

В Екатеринбурге на берегу Исети нашли человеческий череп, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Человеческие останки были обнаружены днём 25 октября на территории Октябрьского района, они находились в воде около двух лет, рассказали следователи.

«По неизвестной пока причине он [череп] был кем-то извлечён из воды и оставлен у берега. Как полагают эксперты, череп принадлежал взрослому человеку в возрасте около 25 лет. О находке сообщил местный житель, который часто проходит тропинкой, возле которой был найден череп. Ранее он его в этом месте не видел», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Октябрьском районном подразделении Следственного комитета начали проверку, полицейские и следователи изучили место находки, череп направили на судебно-медицинское исследование.

Накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле в лесополосе возле спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» в районе горы Долгой нашли массовое захоронение. Эту информацию подтвердил источник АН «Между строк». В пресс-службе СК по Свердловской области добавили, что после первоначального осмотра костных останков криминальная версия появления захоронения пока не рассматривается.