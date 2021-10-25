В Нижнем Тагиле в лесу возле горы Долгой нашли массовое захоронение людей

В Нижнем Тагиле в лесополосе возле спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» в районе горы Долгой нашли массовое захоронение. Эту информацию подтвердил источник АН «Между строк».

В пресс-службе СК по Свердловской области добавили, что после первоначального осмотра костных останков криминальная версия появления захоронения пока не рассматривается.

«Говорить о том, что находка может иметь криминальный характер, пока не имеется никаких оснований. При первоначальном осмотре на костных останках признаков, свидетельствующих о криминальном событии, не обнаружено. Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых заброшенных могил», — сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что сейчас говорить о массовом захоронении преждевременно.