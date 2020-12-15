В Екатеринбурге продавщица задержала напавшего на неё с ножом грабителя (ВИДЕО)

В Екатеринбурге продавец магазина сумела оказать сопротивление вооружённому грабителю и задержать его, не позволив украсть ручку из кассы, сообщает пресс-группа городского управления МВД.

По информации правоохранителей, попытка ограбления магазина произошла вечером 14 декабря в магазине в переулке Лесном, 2а. Женщина сумела повалить вооружённого ножом грабителя, а работник магазина помог его обезоружить.

«Прибывший экипаж ППС доставил нападавшего в отдел полиции № 9 УМВД. Им оказался безработный и ранее судимый за особо тяжкое преступление 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Налётчик сразу признал свою вину, тем более что инцидент попал на видео», — сообщили в пресс-группе.

Задержанному рецидивисту грозит до 10 лет колонии.

Полиция также проверяет грабителя на причастность к аналогичным преступлениям. Тех, кто что-то знает о его преступной деятельности, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343) 356-42-09 или 02 (102 по мобильному).