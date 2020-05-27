В Екатеринбурге приговорили к 12 годам колонии приёмную мать, насмерть забившую ребёнка-инвалида

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии общего режима 44-летнюю Гилю Германскую, восьмилетний приёмный сын-инвалид который умер от её побоев, сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, следствие, а затем и суд установили, что женщина и её муж оформили опеку над мальчиком в 2017 году, тогда же «на почве возникшей неприязни» они начали бить ребёнка.

«В один из дней в июле 2018 года ребёнку была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался», — сообщили в следственном управлении.

В СУ СКР также добавили, что в отношении мужа осуждённой уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку он имеет некое заболевание.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, по делу допрошено около 40 свидетелей, проведён ряд судебных экспертиз (судебно-медицинские, психолого-психиатрические, биологические, молекулярно-генетические и так далее), осуществлены осмотры места происшествия, предметов, документов, очные ставки. Следователем проанализированы причины и условия, способствовавшие данной ситуации, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения впредь подобных фактов», — сказали в пресс-службе следственного управления.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Обвинение по статьям 125 УК РФ («Оставление в опасности») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») исключены как излишне вменённые, добавили в пресс-службе.

Сама Германская ранее заявляла порталу E1.ru, что отрицает обвинение: по её словам, мальчик часто мог «биться головой об стену», а в день смерти он «поскользнулся, упал и ударился о порог в ванной комнате». Прибывший медик скорой, по её словам, не стал помогать, а лишь констатировал смерть. Заключения экспертов, уверила женщина, были противоречивыми.