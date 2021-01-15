В Екатеринбурге появилась мемориальная доска в честь поэта Осипа Мандельштама

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга накануне была открыта мемориальная доска в честь 130-летия поэта Осипа Мандельштама. Табличка, на которой поэт изображён со своей женой Надеждой, расположена в холле на втором этаже здания, сообщает It’s My City.

Во время первой ссылки на Урал в июне 1934 года Мандельштам вместе со своей женой Надеждой Яковлевной провёл в стенах свердловского вокзала целый день. Этот исторический факт стал поводом для сбора средств на табличку, который в 2017 году объявил российский продюсер, режиссёр, автор фильма о Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда» Рома Либеров.

«Это было 1 июня 1934 года. Просидели они тут в жёстких условиях, как арестанты: ни попить, ни поесть, хоть Надежда Яковлевна и была сопровождающей. Поэтому они на доске изображены вдвоём, а ещё потому, что она посвятила жизнь сохранению наследия об Осипе. Если бы не она, мы бы вообще многое не знали о поэте, в том числе об их пребывании в Екатеринбурге», — цитирует портал слова координатора проекта Валерии Петровской.

На изготовление таблички свердловчане собрали 500 тысяч рублей. Скульптор Николай Прядеин согласился взяться за проект.

«Во время создания работы чувствовал попытку проникновения в нерв человека, в его состояние. На доске у Мандельштама в диагональном движении голова. Как всеми отмечено было, голова горизонтально расположена. Это женская горизонталь, означающая терпение, все их лишения. Для меня Мандельштам вообще отдельный поэт: он не похож на всех, у него особый поэтический строй», — говорит Николай Прядеин.

Инициатор сбора средств на доску режиссёр Рома Либеров считает, что с появлением мемориальной доски в Екатеринбурге могут зародиться новые традиции — например, с читкой стихотворений или возложением цветов в день гибели поэта, или люди будут просто чаще приходить на вокзал во время прогулок.