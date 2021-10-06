В Екатеринбурге после смерти подростка полиция начала рейд по поиску трамвайных зацеперов

В Екатеринбурге после смерти 13-летней девочки под колёсами трамвая полиция начала рейды по поиску зацеперов, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят «скрытые контроли за поведением несовершеннолетних». По данным Госавтоинспекции, чаще всего зацеперов можно заметить на улицах Технической, Белореченской, Пехотинцев, Бебеля, Халтурина, Таватуйской и Титова.

Сотрудники ГИБДД вместе с водителями и кондукторами «Гортранса» объясняют подросткам, в чём опасность таких развлечений: это может привести к серьёзным травмам и нарушению графика работы общественного транспорта. Инспекторы рекомендуют родителям провести разъяснительные беседы со своими детьми по теме правил дорожного движения.

Напомним, трагический эпизод с участием девочки-зацепера случился в Екатеринбурге вечером 4 октября — во время движения трамвая она находилась на сцепке между двумя вагонами и сорвалась с него. Ребёнок погиб на месте до приезда скорой. По словам очевидцев, девочку фактически разрезало пополам и протащило несколько метров по рельсам.