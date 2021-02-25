В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на работников магазина из-за просьбы надеть маску

В Екатеринбурге мужчина начал угрожать ножом посетителям и сотрудникам магазина после замечания об отсутствии у него маски, сообщается в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург».

Всё произошло 24 февраля в магазине «Яблоко» на улице Билимбаевской. По словам очевидцев проишествия, посетитель был нетрезв и вёл себя неадекватно.

«Он начал кидаться на весь персонал, чтобы все соблюдали дистанцию полтора метра, угрожая всем ножом. Разбил товар, вроде сок. Магазин вызвал наряд», — рассказала свидетель инцидента.

В отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга подтвердили факт инцидента. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, он уже привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Полиция проводит проверку по данному факту.