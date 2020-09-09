В Екатеринбурге полиция задержала двух мужчин, стрелявших из окна жилого дома

В Екатеринбурге полиция задержала двух 25-летних молодых людей, которые минувшей ночью устроили стрельбу из окна дома на улице Начдива Онуфриева, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его информации, оба мужчины были в состоянии опьянения.

«Штурма не потребовалось. Внутри жилища оказались два молодых человека, обоих зовут Константин и оба к тому же ровесники — 1995 года рождения. При осмотре квартиры представители МВД обнаружили два охолощённых пистолета РТ 24-0, охолощённый автомат ВПО и пневматический пистолет, 50 патронов калибра 9 миллиметров, 15 патронов без маркировки, 35 патронов калибра 7,62 миллиметра. Изъятый арсенал направлен в экспертно-криминалистический отдел областного полицейского главка», — сообщил Горелых.

По его словам, на место спецоперации по указанию руководителя полицейского главка Александра Мешкова выезжало руководство УМВД по Екатеринбургу, представитель которого, полковник полиции Андрей Швыдченко, вступил в переговоры с молодыми людьми, устроившими стрельбу.

«Он объяснил им предусмотренную законодательством ответственность за подобные "шалости" и дал время тщательно подумать, стоит ли продолжать баррикадироваться. К законным требованиям сотрудников полиции граждане прислушались и добровольно открыли дверь силовикам», — рассказал пресс-секретарь главка.

По словам Горелых, на вопрос следователей «Что вы творите», мужчины «весьма просто и понятно пояснили: перепили».

«По предварительным данным, молодые люди долгое время расслаблялись в квартире и, вероятно, потеряли контроль над своими действиями. Что конкретно они употребляли, также сейчас полиция выясняет», — сказал он.

Мужчин отвезли в территориальный отдел полиции № 4 УМВД РФ по Екатеринбургу, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.