В Екатеринбурге двое нетрезвых парней устроили стрельбу с балкона жилого дома

В Екатеринбурге полиция задержала двоих молодых людей после стрельбы с балкона многоэтажки на улице Начдива Онуфриева. Оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как пишет Е1.ru, вечером 8 сентября у дома на Начдива Онуфриева, 60 силовики перекрыли все проходы. На месте работали полицейские, Росгвардия и СОБР. Однако, по словам руководителя пресс-службы полицейского главка Валерия Горелых, применения спецсредств и силового вмешательства при входе в жилище не потребовалось.
«На место ЧП выезжало руководство УМВД по Екатеринбургу, представитель которого, полковник полиции Андрей Швыдченко, вступил в переговоры с находившимися внутри гражданами, объяснил им предусмотренную законодательством ответственность за подобные “шалости” и дал время тщательно подумать, стоит ли продолжать баррикадироваться. К законным требованиям сотрудников полиции граждане прислушались и добровольно открыли дверь силовикам», — рассказал полковник Горелых.
Он рассказал, что стрельбу с балкона вели двое 25-летних молодых людей. Парни также оказались тёзками — их обоих зовут Константин. В момент задержания друзья были пьяны. Сейчас их допрашивают сотрудники уголовного розыска.
«При осмотре квартиры представители МВД обнаружили два предмета, внешне похожих на пистолеты, предположительно, либо пневматические, либо травматические. Сейчас это устанавливается. А также предмет, похожий на автомат. Является ли он шумовым и охолощенным или это боевое оружие, будет установлено в ближайшее время», — добавил Валерий Горелых.