В Екатеринбурге двое нетрезвых парней устроили стрельбу с балкона жилого дома

В Екатеринбурге полиция задержала двоих молодых людей после стрельбы с балкона многоэтажки на улице Начдива Онуфриева. Оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет Е1.ru, вечером 8 сентября у дома на Начдива Онуфриева, 60 силовики перекрыли все проходы. На месте работали полицейские, Росгвардия и СОБР. Однако, по словам руководителя пресс-службы полицейского главка Валерия Горелых, применения спецсредств и силового вмешательства при входе в жилище не потребовалось.

«На место ЧП выезжало руководство УМВД по Екатеринбургу, представитель которого, полковник полиции Андрей Швыдченко, вступил в переговоры с находившимися внутри гражданами, объяснил им предусмотренную законодательством ответственность за подобные “шалости” и дал время тщательно подумать, стоит ли продолжать баррикадироваться. К законным требованиям сотрудников полиции граждане прислушались и добровольно открыли дверь силовикам», — рассказал полковник Горелых.

Он рассказал, что стрельбу с балкона вели двое 25-летних молодых людей. Парни также оказались тёзками — их обоих зовут Константин. В момент задержания друзья были пьяны. Сейчас их допрашивают сотрудники уголовного розыска.