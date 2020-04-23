В Екатеринбурге полиция составила протокол за нарушение режима самоизоляции на волонтёров, развозящих еду

В Екатеринбурге сотрудники полиции составили протокол на волонтёров, которые развозили еду, пишет E1.ru.

Полицейские посчитали несоблюдением режима самоизоляции факт того, что один из добровольцев вёз очередную партию продуктов в «Немузей мусора», который на время превратился в площадку для сбора провизии. Из-за этого случая работу пришлось остановить.

«У нас есть возможность помочь, поэтому мы и создали данный штаб. Сейчас у нас пять волонтёров, мы собираем и развозим продукты для всех нуждающихся. Среди них и многодетные семьи, и пенсионеры, и даже иногородние студенты, которые остались без работы. Но никаких отдельных разрешений на волонтёрскую деятельность нет», — рассказала соавтор проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.

В оперативном штабе пообещали разобраться в ситуации, проблемой также занялся председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин.

«Я лично благодарен всем, кто в это сложное время остался неравнодушен к своим соседям, родственникам и просто незнакомым людям. Помимо обсуждения вопроса на городском оперативном штабе, в ближайшее время попрошу Евгения Куйвашева помочь создать условия для работы активистов», — сообщил Игорь Володин.

На сегодня в Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса. Всего в регионе лабораторно подтверждён 271 случай новой коронавирусной инфекции.

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