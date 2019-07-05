В Екатеринбурге полиция ищет подростка, выстрелившего в 14-летнюю девочку

Сотрудники отдела полиции № 15 УМВД Екатеринбурга проводит проверку организовали проверку после того, как накануне вечером на Уралмаше неизвестный молодой человек выстрелил в 14-летнюю девочку, которая шла вместе с ним, со ссылкой на пресс-группу городского управления полиции пишет Znak.com.

Cейчас правоохранители устанавливают того, кто совершал выстрелы, и обстоятельства инцидента. Предварительная версия события ещё не была озвучена УМВД, её распространят позже, добавили в пресс-группе.

По данным E1.ru, стрельба произошла на улице Восстания, 23, напротив школы-интерната № 18. Пуля попала девочке в руку, её доставили в ДГБ № 9. По предварительной информации, пистолет был пневматическим. Как рассказали очевидцы, стрелявший шел по улице в группе подростков, рядом с ним была и пострадавшая девушка. Причем свидетели сообщают, что изначально стрельбу производил другой молодой человек — он шел и палил в землю.

В какой-то момент подростки остановились у детского сада, парень стал стрелять по забору. Есть версия, что там ребята поссорились, тот, у кого был пистолет, передал оружие товарищу, который и совершил выстрел. Другие очевидцы соглашаются, что пуля могла отскочить от забора и случайно попасть ребёнку в руку.