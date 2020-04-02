В Екатеринбурге полиция и волонтёры ищут 13-летнего мальчика, который ушёл из дома

В Екатеринбурге полиция и волонтёры поискового отряда «Прорыв» ищут 13-летнего Данила Болдырева, мальчик ушёл из дома в микрорайоне Компрессорный, пишет E1.ru.

В последний раз его видели 1 апреля около 17:00, с тех пор информации о местонахождении мальчика нет. На момент исчезновения был одет почти как на фото: красная куртка с белыми вставками, черная шапка с надписью YOGUE, чёрные штаны Adidas, зелёные кроссовки с синими шнурками. Ростом Данил около 150 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза.

Видевших Данила или знающих о его местоположении жителей просят позвонить в полицию по телефону 02 или в поисковый отряд «Прорыв» по телефону +7 (900) 044-02-20.