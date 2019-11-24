В Екатеринбурге полицейский застрелил мужчину при попытке отнять у него табельное оружие

Утром 24 ноября в Екатеринбурге на улице Опалихинской сотрудник ППС застрелил 28-летнего мужчину при попытке завладеть табельным оружием полицейского.

Как рассказали Е1.ru в областном полицейском главке, около шести утра полицейские задержали мужчину за хранение наркотических веществ. Он отказался от прохождения медосвидетельствования и попытался скрыться от наряда ППС. 26-летний лейтенант полиции догнал его у дома на улице Опалихинской. Завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием правоохранителя.

«В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник произвёл предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление и попытку завладеть пистолетом, после чего и произошёл второй выстрел, который оказался смертельным», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации.