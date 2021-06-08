В Екатеринбурге полицейский найден мёртвым во время несения дежурства

В Екатеринбурге сотрудник патрульно-постовой службы во время дежурства рядом с ТЦ «Леруа Мерлен» покончил с собой, пишет E1.ru.

Трагедия произошла в районе Базового переулка. На место оперативно вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось. Рядом с телом также находилась записка, в которой было сказано, что причина произошедшего не связана со служебной деятельностью. По данным E1.ru, у погибшего мужчины в последнее время были проблемы в отношениях.

«ЧП по личному составу, о котором идёт речь, не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника. Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом. На место происшествия выезжали представители руководства территориального ОВД, городского УМВД и ГУ МВД области. Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение не похищены, они изъяты и приобщены к материалам проверки, которую проводит Управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка», — прокомментировал ЧП глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Как сообщил источник Е1.ru, обычно при подобных инцидентах в отделах полиции, где работал сотрудник, вводится план «Крепость», однако на этот раз такого не было. Информацию передали в Следственный комитет.