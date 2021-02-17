В Екатеринбурге полицейские изъяли крупную партию наркотиков (ВИДЕО)

Сотрудники ДПС ГИБДД совместно с коллегами из подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 задержали рядом с одним из садовых товариществ в Верх-Исетском районе 20-летнего уроженца Перми, у которого при себе оказалось более 600 граммов наркотиков, сообщает пресс-группа управления МВД по Екатеринбургу.

«При личном досмотре в карманах куртки задержанного обнаружено 365 свёртков с подозрительным веществом. В ходе дальнейшего исследования было установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном массой около 120 граммов», — сообщили в пресс-группе.

После этого силовики поехали на съёмную квартиру на улице Циолковского, в которой жил задержанный, где нашли ещё порядка 530 граммов наркотиков.

«Подозреваемый пояснил, что прибыл в Екатеринбург 8 февраля для сбыта наркотиков, которые он планировал распространять через так называемые "закладки". Однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан полицией. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере". Молодой человек арестован, максимальное наказание за подобное преступление составляет от 15 лет и до пожизненного лишения свободы», — добавили в пресс-группе.

Полиция Екатеринбурга призывает молодёжь не поддаваться на заманчивые предложения о лёгком заработке и напоминает, что торговля наркотиками — тяжкое преступление, за которое предусмотрена серьёзная уголовная ответственность.