В Екатеринбурге покончил с собой солдат-срочник из Прикамья

Солдат срочной службы из Пермского края покончил с собой в одной из воинских частей Екатеринбурга, сообщил сегодня пермский портал 59.ru. Информацию подтвердила председатель Совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина.

Юноша погиб 7 марта 2017 года, отслужив 10 месяцев. Накануне гибели 19-летний солдат звонил домой и поздравлял мать с наступающим праздником. 8 марта из части сообщили, что молодой человек покончил с собой.

«Родители выехали туда, но им сына не показали. В заключении сказано: покончил с собой. Никакой записки, ничего якобы не оставил. При этом данные разнятся. На теле, как нам сказали, имеются кровоподтёки и синяки», – рассказала тётя погибшего Фарида Алешковская.

По словам родственников погибшего, у него не было ни проблем с коллективом, ни в личной жизни. Ранее он закончил техникум по специальности «сварщик», после службы планировал найти достойную работу по специальности.

Похоронили погибшего в родной деревне Бикбай в Октябрьском районе Прикамья.

По факту гибели солдата следователи проводят доследственную проверку.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: 59.ru