В Екатеринбурге подразделение Росгвардии оштрафовали за отсутствие у бойцов психиатрического освидетельствования

Сотрудник Государственной инспекции труда в Свердловской области во время проверки филиала ФГУП «Охрана» на Блюхера, 50 в Екатеринбурге наложил на предприятие штраф за то, что 52 работника, в том числе имеющие право на ношение и применение огнестрельного оружия, «были допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования», пишет 66.ru.

Речь шла о сотрудниках, занятых в патрулировании, выездах при срабатывании тревожных сигнализаций и охране общественного порядка.

По итогам проверки инспектор оштрафовал ФГУП на 110 тысяч рублей по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, позже Кировский районный суд оставил это решение без изменения, однако представитель «Охраны» обжаловал решение в вышестоящей инстанции и попросил его отменить. Но Свердловский областной суд оставил наказание без изменения.