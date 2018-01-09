В Екатеринбурге переименуют переулок Володарского

В Екатеринбурге в этом году улицу Володарского переименуют в Богоявленскую, сообщил заместитель главы горадминистрации Сергей Тушин. По словам чиновника, вероятнее всего, улица вернёт своё дореволюционное название Богоявленская.

Отмечается, что переулок Володарского был выбран для переименования, потому что на нём располагается всего несколько жилых квартир, поэтому бюрократически процедура пройдёт проще и быстрее.

Ранее профессор УрГАХА, член Союза архитекторов России Владимир Блинов предлагал присвоить улице Володарского название Рок-клубовская, так как ранее там находился клуб Профинтерна, в котором в конце 1980-х проходили одни из первых в стране рок-фестивали, однако данная инициатива о переименовании властями поддержана не была.

Переулок Володарского был назвал в честь революционного деятеля В. Володарского (настоящие имя и фамилия — Моисей Маркович Гольдштейн), убитого в 1918 году.

Вопрос о переименовании улиц, названных в честь революционных деятелей, в уральской столице обсуждается в течение последних полутора лет. В 2016 году часть улицы Толмачёва стала Царской. По первоначальным планам получить новое название должна была вся улица, однако люди, проживающие на ней, высказались против. В итоге новое название получила только та часть улицы, где нет жилых домов.