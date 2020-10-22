В Екатеринбурге перед больницей образовалась пробка из 15 скорых с больными коронавирусом

В Екатеринбурге перед приёмным отделением 24-й городской больницы образовалась очередь из 15 машин скорой помощи, которые возят больных с коронавирусом и пациентов с подозрением на него, со ссылкой на очевидца пишет E1.ru.

«Десять-одиннадцать машин стоят на сдачу пациентов. И ещё на обработке [транспорта антисептическими растворами] четыре машины стоят», — рассказал собеседник издания.

В последние несколько недель в Свердловской области, как и по всей России, идёт подъём заболеваемости коронавирусом. По последним данным, в регионе заболели уже 33 425 человек, скончались 718 пациентов.