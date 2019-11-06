В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у управляющей компании 300 тысяч рублей за травму на крыльце дома

Жительница Екатеринбурга отсудила у управляющей компании «Радомир-Инвест» 300 тысяч рублей за то, что упала на аварийном крыльце у подъезда на ЖБИ, из-за чего 80-летняя женщина сломала нос и получила травму коленного сустава, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года в доме на Сиреневом бульваре, 7. Пенсионерка возвращалась домой вечером и упала на ступеньках подъезда своего дома. Женщину увезли в больницу, там ей диагностировали перелом костей носа, ушибленные раны лица, левого коленного сустава, травму нижнего века. Пенсионерку отправили на оперативное лечение в «Микрохирургию глаза». Лечение продолжается до сих пор, предстоит ещё одна операция.

Пенсионерка решила, что в её травмах виновата управляющая компания: она заявляет, что пострадала из-за того, что у подъезда нет освещения, а также из-за аварийного состояния нижней ступеньки крыльца. В феврале 2019 года она направила в адрес УК «Радомир-Инвест» досудебную претензию с требованием возместить полученный в результате повреждения здоровья ущерб, но претензия удовлетворена не была. Она обратилась в Кировский районный суд с иском о взыскании расходов на лечение, компенсации морального вреда.

«Решением районного суда требования истца были удовлетворены частично. С ООО УЖК “Радомир-Инвест” взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходы на лечение — 433 рубля, штраф — 100 тысяч 216 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе областного суда.

Ответчик с таким решением не согласился и принёс апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Но тот решил, что именно на ответчике лежала обязанность по освещению на входе в подъезд, которая в момент происшествия выполнена не была.